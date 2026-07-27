В деревне Андрианково Одинцовского городского округа построят газовые сети

Специалисты Мособлгаза встретились с жителями деревни Андрианково Одинцовского городского округа. В рамках губернаторской программы «Развитие газификации Московской области до 2035 года» в населенном пункте строят газовые сети.
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