Россию пытаются вынудить переместить ядерное оружие за Урал

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Я не вижу ни одного требования убраться с земель СССР и базы НАТО убрать немедленно или будут нанесены удары по этим базам . Чего все мол чат , пока какой-нибудь придурок Зе по указке Трампа не запустят ЯБ , а вы будете сачком её вылавливать для подрыва . Надеетесь на благоразумие не нормальных .

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Мы ничего не делаем , а они вопят всем колхозом , Они делают (базы , поставки ) и орут , а мы опять молчок . Ну уже скажите своё веское слово , что более предупреждать не будем , а за последствия не обижайтесь . А то приучили , что если русские не отвечают благоразумно . то можно и дальше продолжать хамить и нарушать экологию и покой граждан ВСЕХ, заметьте стран.