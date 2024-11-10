ЕЛЕНА ПАНИНА Россия обязана немедленно переместить всё своё ядерное оружие ("must immediately facilitate the safe movements of all of its warheads"), находящееся в пределах 800 км от границы с Украиной, на склады к востоку от Уральских гор.
Россию пытаются вынудить переместить ядерное оружие за Урал
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Я не вижу ни одного требования убраться с земель СССР и базы НАТО убрать немедленно или будут нанесены удары по этим базам . Чего все мол чат , пока какой-нибудь придурок Зе по указке Трампа не запустят ЯБ , а вы будете сачком её вылавливать для подрыва . Надеетесь на благоразумие не нормальных .
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5 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Мы ничего не делаем , а они вопят всем колхозом , Они делают (базы , поставки ) и орут , а мы опять молчок . Ну уже скажите своё веское слово , что более предупреждать не будем , а за последствия не обижайтесь . А то приучили , что если русские не отвечают благоразумно . то можно и дальше продолжать хамить и нарушать экологию и покой граждан ВСЕХ, заметьте стран.
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5 час.
Одиссей
"Ну а Совбез ООН может поставить вопрос о временном или постоянном исключении России из своих рядов." Хотелось бы посмотреть, КАК они попытаются это сделать... Вот смеху-то будет!!! И где ж амеры откапывают таких идиотов, как сей Мун?...
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1 час.
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