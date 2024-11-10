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Театр абсурда

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Россию пытаются вынудить переместить ядерное оружие за Урал

Россию пытаются вынудить переместить ядерное оружие за Урал

ЕЛЕНА  ПАНИНА Россия обязана немедленно переместить всё своё ядерное оружие ("must immediately facilitate the safe movements of all of its warheads"), находящееся в пределах 800 км от границы с Украиной, на склады к востоку от Уральских гор.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Я не вижу ни  одного требования убраться с земель СССР и базы НАТО убрать немедленно или будут нанесены удары по этим базам . Чего все мол чат , пока какой-нибудь придурок Зе по указке Трампа не запустят ЯБ , а вы будете сачком её вылавливать для подрыва . Надеетесь на благоразумие не нормальных .
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5 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Мы ничего не делаем , а они вопят всем колхозом , Они делают (базы , поставки ) и орут , а мы опять молчок . Ну уже скажите своё веское слово , что более предупреждать не будем , а за последствия не обижайтесь . А то приучили , что если русские не отвечают благоразумно . то можно и дальше продолжать хамить и нарушать экологию и покой граждан ВСЕХ, заметьте стран.
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5 час.
Одиссей
&quot;Ну а Совбез ООН может поставить вопрос о временном или постоянном исключении России из своих рядов.&quot; Хотелось бы посмотреть, КАК они попытаются это сделать...  Вот смеху-то будет!!! И где ж амеры откапывают таких идиотов, как сей Мун?...
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1 час.

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