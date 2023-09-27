Спикер парламента Канады подал в отставку после скандала с приглашением ветерана СС

Спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота решил сложить полномочия после приглашения 98-летнего ветерана добровольческой дивизии СС Ярослава Гунки на заседание с участием президента Украины Владимира Зеленского, передает Reuters.
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