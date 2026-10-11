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Аргументы недели

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От крипто-стартапа до магаданской тайги: почему суд над полицейскими-вымогателями вызвал вопросы к мягкости приговора

От крипто-стартапа до магаданской тайги: почему суд над полицейскими-вымогателями вызвал вопросы к мягкости приговора

Зюзинский районный суд Москвы недавно подвёл черту под делом, которое выглядит как сценарий криминального триллера, но является суровой реальностью.

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