Сокровища, которые никак не могут поделить. Крушение «Фрау Марии»

Парусный век ассоциируется у большинства со скрипом парусов, далекими и дикими землями и, конечно, пиратскими кладами в окованных металлом сундуках, хранящих в себе россыпи древних золотых монет и драгоценных камней.
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