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Мужчина в ЖК «Светлоград» слетел с катушек: страсти с поножовщиной –погоня за фармацевтом

Мужчина в ЖК «Светлоград» слетел с катушек: страсти с поножовщиной –погоня за фармацевтом

По данным канала, инцидент произошел в ЖК Светлоград по улице Красных Партизан. Очевидцы рассказали, что мужчина распивал алкогольные напитки в компании друзей, во время чего он избил нескольких человек, включая женщин.

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