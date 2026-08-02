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Новая жизнь в Лос-Анджелесе, скромные заработки и роман с моделью: как живет Никита Пресняков после развода

Новая жизнь в Лос-Анджелесе, скромные заработки и роман с моделью: как живет Никита Пресняков после развода

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе. Уехав за океан, внук Аллы Пугачевой столкнулся с необходимостью самостоятельно обеспечивать себя вдали от семьи.

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