Новая жизнь в Лос-Анджелесе, скромные заработки и роман с моделью: как живет Никита Пресняков после развода

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе. Уехав за океан, внук Аллы Пугачевой столкнулся с необходимостью самостоятельно обеспечивать себя вдали от семьи.