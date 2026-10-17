📈 Выручка компьютерных клубов выросла на 5,5% за год За год медианная выручка компьютерных клубов выросла на 5,5%, выручка в расчёте на одного гостя — на 10%, а число новых посетителей увеличилось более чем на 7%, сообщил руководитель Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры Павел Голубев, сравнив показатели третьего квартала 2026 года с аналогичным периодом 2025-го.