22 провокационных рисунка, показывающих темную сторону общества

Наше современное общество не такое, как нам хотелось бы. И чтобы показать его темную сторону и рассказать о социальных проблемах, на которые многие стараются закрыть глаза, Корен Шадми (Koren Shadmi) талантливый иллюстратор и карикатурист из Нью-Йорка, создал провокационные работы, наводящие на размышления.
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