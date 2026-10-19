Девушка заплатила за жильё $300 и получила совсем не то, что было обещано в объявлении.Туристка из России Полина рассказала, как во время поездки в Лос-Анджелес сняла с подругами квартиру рядом с пляжем Венис-Бич за 300 долларов — около 25 тыс.
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