Девушка заплатила за жильё $300 и получила совсем не то, что было обещано в объявлении.Туристка из России Полина рассказала, как во время поездки в Лос-Анджелес сняла с подругами квартиру рядом с пляжем Венис-Бич за 300 долларов — около 25 тыс.