Любимова: фильм "Красный шелк" стал самым успешным детективом в прокате РФ

Кадр из фильма "Красный шелк", Андрей Волгин Совместная российско-китайская кинокартина режиссера Андрея Волгина "Красный шелк" с участием актеров Милоша Биковича и Глеба Калюжного стала самым успешным детективом в российском прокате.
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