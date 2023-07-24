Джонни Депп потерял сознание и госпитализирован в Будапеште

Джонни Депп потерял сознание и госпитализирован в БудапештеДжонни ДеппПо информации венгерского таблоида Blikk, американского актера Джонни Деппа срочно доставили в больницу в Будапеште после того, как его обнаружили без сознания в номере отеля.