Можно ли вечно откладывать на завтра то, что сделать невозможно в принципе?

Отставной генерал США назвал причину долгой подготовки Украины к разрекламированному наступлению ВСУ не переходит в контрнаступление из-за высоких рисков и сложности этой давно заявленной операции.
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