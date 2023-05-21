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Можно ли вечно откладывать на завтра то, что сделать невозможно в принципе?

Можно ли вечно откладывать на завтра то, что сделать невозможно в принципе?

Отставной генерал США назвал причину долгой подготовки Украины к разрекламированному наступлению ВСУ не переходит в контрнаступление из-за высоких рисков и сложности этой давно заявленной операции.

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