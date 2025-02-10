Дональд Трамп и глобус Украины

Еще десятилетие назад нет-нет, да и закрадывалась мысль: а вдруг американцы, взяв под свой контроль Украину, установят здесь диктаторский режим, аналогичный тому, какой был в послевоенный период в Японии или в Южной Корее? Евгений Огородников, редактор отдела рейтинги журнала «Монокль»читайте на monocle.