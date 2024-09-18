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Россия обвинила США в злоупотреблении правом вето для защиты одной страны

Россия обвинила США в злоупотреблении правом вето для защиты одной страны

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд и ее заместители злоупотребляют правом вето в Совбезе ООН, чтобы защитить Израиль от реакции международного сообщества на их действия в секторе Газа.

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