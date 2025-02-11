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В России ответили на слова Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

В России ответили на слова Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Сложно давать оценку заявлениям президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине из-за их противоречивости, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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