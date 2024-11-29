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Политолог Бреммер считает, что будет раздел Украины при завершении конфликта

Политолог Бреммер считает, что будет раздел Украины при завершении конфликта

Эксперт по политическим вопросам Ян Бреммер полагает, что Украина может быть разделена из-за того, что у Вооруженных сил Украины не хватает ресурсов для возвращения территорий, которые находятся под контролем России.

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