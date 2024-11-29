Политолог Бреммер считает, что будет раздел Украины при завершении конфликта

Эксперт по политическим вопросам Ян Бреммер полагает, что Украина может быть разделена из-за того, что у Вооруженных сил Украины не хватает ресурсов для возвращения территорий, которые находятся под контролем России.
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