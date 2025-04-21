Сапёр Урал рассказал о разминировании растяжек на кладбищах в ДНР

Сапёр группы разминирования с позывным Урал рассказал о разминировании растяжек на кладбищах в ДНР. Как говорится в заявлении Минобороны России, военнослужащие сводного отряда разминирования инженерных войск группировки войск «Восток» продолжают сплошную очистку территории населённых пунктов ДНР от взрывоопасных предметов.