Сапёр Урал рассказал о разминировании растяжек на кладбищах в ДНР

Сапёр группы разминирования с позывным Урал рассказал о разминировании растяжек на кладбищах в ДНР. Как говорится в заявлении Минобороны России, военнослужащие сводного отряда разминирования инженерных войск группировки войск «Восток» продолжают сплошную очистку территории населённых пунктов ДНР от взрывоопасных предметов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии