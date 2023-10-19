Губернатор Дегтярев не стал осуждать хоккеиста Хохлачева за прыжок на машину

Губернатор Хабаровского края и председатель попечительского совета клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Михаил Дегтярев не стал осуждать форварда команды Александра Хохлачева за инцидент с автомобилем.
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