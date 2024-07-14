В немецком городе произошел трагичный случай со стрельбой

В немецком городе Лаутлинген с населением в 1800 жителей, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг, в воскресенье, 14 июля, в результате стрельбы есть погибшие и несколько человек с огнестрельными ранениями.
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