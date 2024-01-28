NYT: Израиль стал крупным источником оружия и боеприпасов для ХАМАС

Газета New York Times, со ссылкой на высокопоставленных представителей из Запада и Израиля, а также разведывательные органы, сообщает о том, что Тель-Авив является крупным источником поставки вооружений для палестинского движения ХАМАС.
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