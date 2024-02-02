Bloomberg: один из главных авторов санкций США против РФ уходит в отставку

Сыгравшая одну из ключевых ролей во введении санкций США против РФ, заморозке ее активов за рубежом и во введении потолка цен на российскую нефть советница главы министерства финансов США Элизабет Розенберг уйдет в отставку.
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