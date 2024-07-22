Китай планирует первым доставить образцы марсианского грунта на Землю

Концепт китайской марсианской миссии / © CGTN Вэйрен также сообщил, что китайские ученые сосредоточились на трех аспектах изучения и освоения космоса: исследование Луны, исследования планет (Марс и Юпитер) и разработка тяжелых ракет-носителей.