Крымский мост под прицелом

Л

Людмила

Мы все знаем, что хохлы и прочая сволочь, со дня открытия моста , мечтают его уничтожить и дважды уже пытались, но пусть запомнят наши верха, если всё таки будет разрушения моста, народ вас просто не поймёт, если хотя бы после этого, не будут разрушены все мосты Украины и центр Киева.