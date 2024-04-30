Автор: Борис Джерелиевский Киев и Вашингтон хотят испортить День Победы В первых числах мая произойдут два важных для нашей страны события: День Победы и инаугурация Президента России, и можно не сомневаться, что наши враги постараются сделать все, чтобы испортить два этих праздника.
Крымский мост под прицелом
Комментарии
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Сергей Андросов
Надо упредить, звездануть по Банковой, чтоб в труху.
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14 час.
Л
Людмила
Мы все знаем, что хохлы и прочая сволочь, со дня открытия моста , мечтают его уничтожить и дважды уже пытались, но пусть запомнят наши верха, если всё таки будет разрушения моста, народ вас просто не поймёт, если хотя бы после этого, не будут разрушены все мосты Украины и центр Киева.
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12 час.
ИГ
Ирина Галивец
Понятно, что мы все диванные эксперты… но почему нужно ждать? Почему, как автор статьи пишет, только после удара по мосту и его разрушению, мы полностью разрушим энергосистему врага? Почему нельзя действовать на опережение?
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10 час.
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