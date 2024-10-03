OpenAI договорилась о привлечении $6,6 млрд, теперь её капитализация оценивается в $157 млрдДолго обсуждаемая сделка по привлечению в капитал OpenAI дополнительных средств, по данным Bloomberg, была заключена на этой неделе, позволив этому стартапу получить $6,6 млрд и оценить свою капитализацию в $157 млрд.