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В МИД РФ заявили об отсутствии пределов деградации отношений с Германией

В МИД РФ заявили об отсутствии пределов деградации отношений с Германией

Постоянное ухудшение отношений В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отметили, что отношения России с Германией находятся в состоянии постоянного ухудшения.

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