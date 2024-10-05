Сергей Безруков вступился за детей-квадроберов

Актер считает, что это увлечение может быть полезно для детей Известный российский актер Сергей Безруков высказал свое мнение по поводу увлечения детей квадробингом — имитацией поведения и внешнего вида животных.
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