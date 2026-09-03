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Путин: Дальний Восток должен стать центром экономического роста в России

Путин: Дальний Восток должен стать центром экономического роста в России

Дальний Восток должен стать центром экономического роста и сотрудничества, а также зоной динамичных изменений в инфраструктуре, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), 3 сентября РБК проводит прямую трансляцию.

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