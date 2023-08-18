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В Оренбургской области полицейские и представитель Общественного совета посетили детский оздоровительный лагерь

В Оренбургской области полицейские и представитель Общественного совета посетили детский оздоровительный лагерь

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции ОМВД России по Гайскому городскому округу и член Общественного совета при ОМВД России по Гайскому городскому округу посетили детский оздоровительный лагерь «Солнечная горка».

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