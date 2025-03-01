Маск одним словом отреагировал на мат Зеленского в адрес вице-президента США

Американский миллиардер, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск одним словом отреагировал на мат украинского лидера Владимира Зеленского в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса.
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