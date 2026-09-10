Михаил ДмитриевНовороссия это не миф, а правда Те, кто сегодня активно выступает за увеличение притока мигрантов из республик Средней Азии, любит рассуждать о толерантности, о братстве народов и о том, что нам есть чему поучиться у наших соседей.