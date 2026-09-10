БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Москвичка съездила в Таджикистан и вернулась в ужасе от увиденного. Все распространенные мифы о «гостеприимной» республике оказались враньем ﻿

Москвичка съездила в Таджикистан и вернулась в ужасе от увиденного. Все распространенные мифы о «гостеприимной» республике оказались враньем ﻿

Михаил ДмитриевНовороссия это не миф, а правда Те, кто сегодня активно выступает за увеличение притока мигрантов из республик Средней Азии, любит рассуждать о толерантности, о братстве народов и о том, что нам есть чему поучиться у наших соседей.

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