Никто не вправе диктовать России, как нам жить в собственной стране Странно отреагировали власти Таджикистана в ответ на законное стремление РФ защитить свои границы от террористов в связи с чудовищной бойней в «Крокус Сити Холле», направив Москве ноту протеста.
Наши соседи нам уже угрожают!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vasil Cornev
Капитализм, дешевая рабсила, деньги, нажива, устранение идеологии, смешные наказания за измену Родине, взятки, воровство в крупных размерах -- непременно погубят государство!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии