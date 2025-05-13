Владелец АЗС разъяснил, в какую канистру разрешено наливать бензин на автозаправке

На первый взгляд, залить бензин в канистру – простая процедура, однако здесь есть свои нюансы. Нередко работники заправок отказывают в обслуживании, если тара не отвечает установленным требованиям, особенно если она сделана из пластика.
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