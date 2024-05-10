Красота спасет мир, а возраст не важен: как пенсионерка стала «Мисс Буэнос-Айрес — 2024»

60-летняя Алехандра Мариса Родригес будет бороться за звание самой красивой женщины Аргентины. Алехандра Родригес соцсети Алехандры Родригес Федор Михайлович Достоевский заранее знал, о чем писал в романе «Идиот».
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