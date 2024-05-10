Красота спасет мир, а возраст не важен: как пенсионерка стала «Мисс Буэнос-Айрес — 2024»

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Комментарии
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АР
Анна Романова
Все тетки, которые претендуют стать самыми красивыми, распускают свои космы, неужели нельзя собрать их причёску, в культурах всех народов, женщины были прмчесанными.
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11 час.

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