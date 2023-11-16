Раскрыт следующий удар США по России

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Комментарии
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ПП
Прохожий Просто
Ну неужели Америка думает что ядерная война поможет им пережить катастрофу?
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15 час.
ВМ
Виктор Моров
У них вместо мозгов каша
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12 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Нужно срочно возродить СМЕРШ, и начать и в США и в ЕС подрывную деятельность, теракты, отстрел лидеров. Всё равно нас во всем обвинят. Им это можно, почему мы не отвечаем &quot;зеркально&quot;?
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9 час.

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