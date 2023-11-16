Раскрыт следующий удар США по России

ИМ

Ильдус Мамлеев

Нужно срочно возродить СМЕРШ, и начать и в США и в ЕС подрывную деятельность, теракты, отстрел лидеров. Всё равно нас во всем обвинят. Им это можно, почему мы не отвечаем "зеркально"?