Провал на Украине вынудит американцев придумать новый способ нанести урон России. Вероятным следующим ударом со стороны США может стать переброс террористов страну через Ближний Восток, считает бывший сотрудник Белого дома при администрации Рейгана Пол Крейг Робертс.
Раскрыт следующий удар США по России
Комментарии
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ПП
Прохожий Просто
Ну неужели Америка думает что ядерная война поможет им пережить катастрофу?
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15 час.
ВМ
Виктор Моров
У них вместо мозгов каша
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12 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Нужно срочно возродить СМЕРШ, и начать и в США и в ЕС подрывную деятельность, теракты, отстрел лидеров. Всё равно нас во всем обвинят. Им это можно, почему мы не отвечаем "зеркально"?
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9 час.
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