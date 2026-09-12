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Кусачей россиянке грозит 20 лет тюрьмы в США за дебош в самолете

Кусачей россиянке грозит 20 лет тюрьмы в США за дебош в самолете

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Гражданка России может оказаться в американской тюрьме из-за устроенного в самолете дебоша.

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