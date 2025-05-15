В Заинске передали награды семьям бойцов СВО

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Айгуль Яруллиной В Доме культуры «Энергетик» города Заинска прошла церемония вручения государственных наград военнослужащим, отдавшим жизнь за Родину в ходе специальной военной операции.
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