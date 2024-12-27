Префект СВАО Сергей Мельников: Сквер в Свиблове наполнили жизнью

В этом году в СВАО капитально отремонтировали больше 100 улиц округа. Параллельно шла кропотливая работа в прилегающих дворах и на общественных пространствах — таких, как сквер вдоль проезда Серебрякова в Свиблове.
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