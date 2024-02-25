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Тайна "Титана": Миллиардеры погибли мгновенно, оставив загадку всему миру

Тайна "Титана": Миллиардеры погибли мгновенно, оставив загадку всему миру

В июне 2023 года в Атлантическом океане произошла катастрофа, поразившая весь мир. В 600 км к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд затонул батискаф "Титан", в котором находились пять человек, включая четверых туристов.

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