Futures Rise, Oil Drops As Markets Ignore Latest Middle East Airstrikes Futures are higher (although off session highs), and oil erased overnight gains as the market moved past the latest Middle-East flare up which saw the US military strike 90 Iranian targets for a second day and Tehran retaliated against American allies in the Persian Gulf.
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