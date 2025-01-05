Шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан назвал истребитель Су-57 «породистой лошадкой», достигшей требуемых характеристик Российский истребитель пятого поколения Су-57 достиг требуемых характеристик.
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Шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан назвал истребитель Су-57 «породистой лошадкой», достигшей требуемых характеристик Российский истребитель пятого поколения Су-57 достиг требуемых характеристик.
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