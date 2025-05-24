Собянин: Силами ПВО Минобороны сбито два летевших к Москве БПЛА

Мэр Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Минобороны сбито два летевших к Москве БПЛА.Средствами противовоздушной обороны Министерства обороны была успешно отражена атака двух вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.
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