Собянин: Силами ПВО Минобороны сбито два летевших к Москве БПЛА

Мэр Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Минобороны сбито два летевших к Москве БПЛА.Средствами противовоздушной обороны Министерства обороны была успешно отражена атака двух вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.