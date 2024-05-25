"Рейнджерс" сравняли счет в полуфинале Кубка Стэнли благодаря решающему голу Гудроу

В Нью-Йорке состоялся второй матч полуфинала Кубка Стэнли между "Рейнджерс" и "Флоридой". Хозяева выиграли со счетом 2:1 в овертайме благодаря голу Баркли Гудроу за шесть минут до окончания дополнительного времени.