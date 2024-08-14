Владимира Преснякова оставила жена в тяжелом состоянии за границей

Музыкант Владимир Пресняков поделился с поклонниками проблемами со здоровьем. В начале недели Наталья Подольская отправилась в Париж вместе со старшим сыном, сестрой и племянницами, в то время как Владимир Пресняков и их младший сын остались в Испании, где звёздная семья уже проводит месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии