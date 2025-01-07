Губернатор Виктор Томенко поделился фото, как встретил Рождество в храме

Глава региона встретился с алтайским митрополитом Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своих социальных сетях поздравил жителей региона с Рождеством и поделился фото, как встретился с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием в стенах Благовещенского храма.