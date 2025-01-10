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Сергей Собянин: до 2030 года в Москве появятся 40 новых станций метро

Сергей Собянин: до 2030 года в Москве появятся 40 новых станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах до 2030 года открыть 40 новых станций метро. В 2024 году уже запущены восемь станций, включая часть Троицкой линии.

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