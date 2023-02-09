В Военно-космической академии состоялось торжественное построение, посвященное Дню военного топографа

Специальность военного топографа востребована в войсках, потому что предполагает не только разработку карт, но и предоставление цифровой информации о местности, которая применяется при моделировании боевых действий, при подготовке полётного задания высокоточного оружия, применение которого играет важную роль в ходе специальной военной операции.