В Военно-космической академии состоялось торжественное построение, посвященное Дню военного топографа

Специальность военного топографа востребована в войсках, потому что предполагает не только разработку карт, но и предоставление цифровой информации о местности, которая применяется при моделировании боевых действий, при подготовке полётного задания высокоточного оружия, применение которого играет важную роль в ходе специальной военной операции.
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