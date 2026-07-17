В России ответили Трампу после обвинений во вмешательстве в выборы

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ответил президенту США Дональду Трампу после обвинений во вмешательстве в выборы, заявив, что Россия не имеет отношения к внутриполитической жизни другого государства.
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