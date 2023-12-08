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Около 8900 заявок на газификацию подали жители Пензенской области

7 декабря в ходе «прямой линии» жители Пензенской области проявили активный интерес к газификации. Один из жителей села Никольского Лопатинского района сообщил губернатору Олегу Мельниченко о необходимости газификации, поскольку ему приходится использовать дрова для отопления из-за отсутствия газа.

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