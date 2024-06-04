Байден: Нетаньяху затягивает войну в Газе ради политического выживания

Президент США Джо Байден предположил, что его израильский коллега Биньямин Нетаньяху, возможно, затягивает войну в секторе Газа в попытке удержаться у власти, и заявил, что «неясно», совершил ли Израиль военные преступления.
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